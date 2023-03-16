"Таких треба судити": Наталія Могилевська обурено відповіла на закиди, що піариться на війні

З перших днів повномасштабного вторгнення Наталія Могилевська допомагає українцям і весь цей час живе в Києві. Однак їй "прилітає" за піар на темі війни. Співачка різко відповіла всім диванним експертам.

Наталія Могилевська активно долучається до благодійних ініціатив та гастролює країною з моновиставами "Я вдома", "Доньки", тож реагувати на коментарі хейтерів їй ніколи. Вона несподівано поставила на місце всіх, хто бодай якось критикує її роботу на культурному фронті.

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Могилевська відповіла на закиди, що піариться на війні

Я вважаю, що кожен, хто сьогодні якимось чином критикує українців, які залишилися тут, вдома, щось роблять: займаються гуманітаркою, допомогою військовим, культурною роботою, яку я роблю, наприклад, – ця людина працює на ворога. Це зрадник. Це людина, яку треба судити,

– радикально заявила Наталія Могилевська.

Вона натякнула, що люди, які звинувачують її в піарі на війні, здебільшого самі нічого для країни не роблять.

"Я просто в шоці. Мені "подобаються" ці дивані критики. А ви поїдьте туди, де я була. Щось я вас там не бачила, у щойно розмінованій Бучі", – обурено додала артистка.

Нагадаємо, що шквал критики на Могилевську звалився у травні 2022 року після виходу кліпу на пісню "Я вдома" (Діва Марія). Відео вона зняла на руїнах у Бучі, Ірпені, Гостомелі й пояснювала це так: "Я вирішила знімати там, аби донести світу все, що там сталося, і закарбувати це в пам'яті назавжди".

Її позицію поділяли не всі шанувальники й цікавилися в коментарях: "Наталю, навіщо піаритись на жертвах зі своїми піснями? Краще взяти лопату й допомогти", "Мені одному противно, що пані Наталія піариться на згарищах чиїхось будинків?"

До речі, з Наталії Могилевської кепкував і Володимир Дантес. Він запостив у сторіс твіт, де радили уникати станції метро "Позняки", бо в повітряну тривогу туди приходить артистка, "починає співати й робить укриття практично непридатними для користування".