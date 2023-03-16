Наталья Могилевская активно приобщается к благотворительным инициативам и гастролирует страной с моноспектаклями "Я вдома", "Доньки", поэтому реагировать на комментарии хейтеров ей некогда. Она неожиданно поставила на место всех, кто хоть как-то критикует ее работу на культурном фронте.

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Могилевская ответила на упреки, что пиарится на войне

Я считаю, что каждый, кто сегодня как-то критикует украинцев, которые остались здесь, дома, что-то делают: занимаются гуманитаркой, помощью военным, культурной работой, которую я делаю, например, – этот человек работает на врага. Это предатель. Это человек, которого надо судить,

– радикально заявила Наталья Могилевская.

Она намекнула, что люди, обвиняющие ее в пиаре на войне, в большинстве своем сами ничего для страны не делают.

"Я просто в шоке. Мне "нравятся" эти диванные критики. А вы поезжайте туда, где я была. Что-то я вас там не видела, в только что разминированной Буче", – возмущенно добавила артистка.

Напомним, что шквал критики на Могилевскую рухнул в мае 2022 года после выхода клипа на песню "Я вдома" (Діва Марія). Видео она сняла на руинах в Буче, Ирпене, Гостомеле и объясняла это так: "Я решила снимать там, чтобы донести миру все, что там произошло, и запечатлеть это в памяти навсегда".

Ее позицию разделяли не все поклонники и интересовались в комментариях: "Наталья, зачем пиариться на жертвах со своими песнями? Лучше взять лопату и помочь", "Мне одному противно, что Наталья пиарится на пожарищах чьих-то домов?"

Кстати, из Натальи Могилевской подшучивал и Владимир Дантес. Он запостил в сторис твит, где советовали избегать станции метро "Позняки", потому что в воздушную тревогу туда приходит артистка, "начинает петь и делает укрытия практически непригодными для пользования".