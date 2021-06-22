Наталія Могилевська вміє зацікавити публіку. На особистій сторінці в інстаграмі вона часто публікує світлини, на яких показує стильні аутфіти.

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А днями артистка приголомшила відвертим кадром. Наталія зухвало позувала на локації, що була схожа на борт корабля. Могилевська одягнула білосніжний костюм капітана. Також її образ доповнив головний убір капітана корабля. Під піджак, що застібався на один ґудзик, виконавиця одягнула бежевий топ з глибоким декольте. Таким чином вона засвітила оголені груди.

Волосся артистка вклала в локони, а на обличчі зробила макіяж з темними тінями на повіках і нюдовою помадою на губах.



Наталія Могилевська в костюмі капітана / Фото з інстаграму Наталії Могилевської

Підписники Могилевської не залишили публікацію без уваги. В коментарях вони вже залишили на її адресу чимало приємних слів.