Наталья Могилевская умеет заинтересовать публику. На личной странице в инстаграме она часто публикует фотографии, на которых показывает стильные аутфиты.

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А на днях артистка поразила откровенным кадром. Наталья вызывающе позировала на локации, которая была похожа на борт корабля. Могилевская надела белый костюм капитана. Также ее образ дополнил головной убор капитана корабля. Под пиджак, который застегивался на одну пуговицу, исполнительница надела бежевый топ с глубоким декольте. Таким образом она засветила обнаженную грудь.

Волосы артистка уложила в локоны, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах.



Наталья Могилевская в костюме капитана / Фото из инстаграма Натальи Могилевской

Читатели Могилевской не оставили публикацию без внимания. В комментариях они уже оставили в ее адрес много приятных слов.