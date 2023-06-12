Ховала заплакані очі: Наталі Портман помітили на прогулянці з чоловіком-зрадником

Нещодавно в мережі з'явилася інформація про зраду чоловіка акторки Наталі Портман. Днями подружжя вперше побачили разом на прогулянці. Схоже пара мала серйозну розмову, бо на фото Портман виглядає заплаканою.

Наталі Портман раніше коментувала зраду чоловіка Бенжамена Мільп'є з 25-річною екоактивісткою. Вона заявила, що спробує зберегти шлюб.

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Папараці "зловили" подружжя в парку та зробити декілька знімків. На фото Наталі Портман здавалася заплаканою. Акторка ховала очі під сонцезахисними окулярами, але було помітно, як вона витирала сльози зі щік.



Наталі Портман з чоловіком-зрадником / Фото Page Six

Якоїсь миті під час розмови з чоловіком акторка втомлено поклала голову на лавку, поки Бенжамен щось розповідав. Згодом акторка відвернулася від обранця, а він тим часом щось дивився в телефоні.



Наталі Портман з чоловіком-зрадником / Фото Page Six

Що відомо про зраду чоловіка Наталі Портман: коротко

На початку червня стало відомо, що Наталі Портман зрадив чоловік. Танцівника заскочили на побаченні з молодою екоактивісткою. Подейкують, що роман між ними почався в березні цього року.

Виявляється, Наталі знає про інтрижку чоловіка. Але акторка не збирається публічно з'ясовувати стосунки та сподівається зберегти сім'ю заради дітей.

Нагадаємо. що Наталі Портман і Бенджамін Мільп'є перебувають у шлюбі 11 років. У подружжя двоє спільних дітей – 11-річний син Алеф та 6-річна донька Амалія.

До слова, останнім часом з’являється багато новин про розлучення зіркових пар. Зокрема, днями соліст відомого італійського гурту Måneskin розійшовся з дівчиною, їхні стосунки тривали близько 6 років. Даміано Давида вже навіть помітили за поцілунками з іншою.