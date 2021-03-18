Любов у повітрі: Наталі Портман опублікувала рідкісні фото з чоловіком

Американська акторка Наталі Портман, схоже, вирішила урізноманітнити свої дні та відправилась на відпочинок неподалік Сіднею з коханим чоловіком – французьким танцюристом Бенжаменом Мільпьє. Пара рідко публікує спільні фото, тому новий допис Портман в мережі викликав чималий ажіотаж у ЗМІ та серед прихильників.

Хоч на зірку в інстаграмі підписано більше 7 мільйона користувачів, Портман рідко тішить своїми фото, тим паче, з чоловіком. Але після кількох місяців знімань в Австралії для фільму "Тор: Любов і грім", де Портман грає одну з головних ролей, пара, схоже, знайшла "віконечко" для відпочинку. Зупинилися Наталі і Бенжамен, судячи із тегу, на курорті One & Only Wolgan Valley.

До слова Кортні Кокс замилувала рідкісними фото з бойфрендом

"Найрідніша людина, з якою хочеться досліджувати Блакитні гори", – романтично підписала фото Портман, де за талію обіймає свого коханого на тлі неймовірних пейзажів.



Наталі Портман і Бенжамен Мільпьє в Австралії / Фото з інстаграму Наталі Портман

Пара була одягнена у простий домашній одяг – у футболки та з кепкою на голові у чоловіка, – втім, вони виглядали неймовірно щасливими. Окрім спільних фото, зірка залишила знімок зі знаменитого національного парку, а також галявину, на якій "паслись" маленькі кенгуру.



Блакитні гори в Австралії на фото Портман / Фото з інстаграму Наталі Портман



Кенгуру на галявині в Австралії / Фото з інстаграму Наталі Портман

Що відомо про пару Портман та Мільпьє?