Американская актриса Натали Портман, похоже, решила разнообразить свои дни и отправилась на отдых неподалеку от Сиднея с любимым мужем – французским танцором Бенжаменом Мильпье. Пара редко публикует совместные фото, поэтому новое сообщение Портман в сети вызвало немалый ажиотаж в СМИ и среди сторонников.

Хоть на звезду в инстаграме подписано более 7 миллиона пользователей, Портман редко радует своими фото, тем более, с мужем. Но после нескольких месяцев съемок в Австралии фильма "Тор: Любовь и гром", где Портман играет одну из главных ролей, пара, похоже, нашла "окошко" для отдыха. Остановились Натали и Бенжамен, судя по тегу, на курорте One & Only Wolgan Valley.

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"Самый родной человек, с которым хочется исследовать Голубые горы", – романтично подписала фото Портман, где за талию обнимает своего любимого на фоне невероятных пейзажей.



Натали Портман и Бенжамен Мильпье в Австралии / Фото из инстаграма Натали Портман

Пара была одета в простую домашнюю одежду – в футболки и с кепкой на голове у мужчины, – впрочем, они выглядели невероятно счастливыми. Кроме совместных фото, звезда оставила снимок из знаменитого национального парка, а также поляну, на которой "паслись" маленькие кенгуру.



Голубые горы в Австралии на фото Портман / Фото из инстаграма Натали Портман



Кенгуру на поляне в Австралии / Фото из инстаграма Натали Портман

Что известно о паре Портман и Мильпье?