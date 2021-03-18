Любовь в воздухе: Натали Портман опубликовала редкие фото с мужем
Американская актриса Натали Портман, похоже, решила разнообразить свои дни и отправилась на отдых неподалеку от Сиднея с любимым мужем – французским танцором Бенжаменом Мильпье. Пара редко публикует совместные фото, поэтому новое сообщение Портман в сети вызвало немалый ажиотаж в СМИ и среди сторонников.
Источник:инстаграм Натали Портман
Хоть на звезду в инстаграме подписано более 7 миллиона пользователей, Портман редко радует своими фото, тем более, с мужем. Но после нескольких месяцев съемок в Австралии фильма "Тор: Любовь и гром", где Портман играет одну из главных ролей, пара, похоже, нашла "окошко" для отдыха. Остановились Натали и Бенжамен, судя по тегу, на курорте One & Only Wolgan Valley.
К слову Кортни Кокс очаровала редкими фото с бойфрендом
"Самый родной человек, с которым хочется исследовать Голубые горы", – романтично подписала фото Портман, где за талию обнимает своего любимого на фоне невероятных пейзажей.
Натали Портман и Бенжамен Мильпье в Австралии / Фото из инстаграма Натали Портман
Пара была одета в простую домашнюю одежду – в футболки и с кепкой на голове у мужчины, – впрочем, они выглядели невероятно счастливыми. Кроме совместных фото, звезда оставила снимок из знаменитого национального парка, а также поляну, на которой "паслись" маленькие кенгуру.
Голубые горы в Австралии на фото Портман / Фото из инстаграма Натали Портман
Кенгуру на поляне в Австралии / Фото из инстаграма Натали Портман
Что известно о паре Портман и Мильпье?
- Пара познакомилась на съемках фильма "Черный лебедь" (2010), где мужчина был хореографом-постановщиком. Что интересно, за главную роль в этом фильме Натали получила Оскар, Золотой глобус и BAFTA.
- В декабре 2010 года представители пары сообщили, что Портман и Мильпье поженились. Уже в июне 2011-го у них родился сын Алеф. В 2017 году у них родилась дочь Амалия.
- Они поочередно живут во Франции, откуда муж, и в США, где уже много лет как поселилась Портман.
Поделиться новостью