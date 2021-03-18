Любов у повітрі: Наталі Портман опублікувала рідкісні фото з чоловіком
Американська акторка Наталі Портман, схоже, вирішила урізноманітнити свої дні та відправилась на відпочинок неподалік Сіднею з коханим чоловіком – французьким танцюристом Бенжаменом Мільпьє. Пара рідко публікує спільні фото, тому новий допис Портман в мережі викликав чималий ажіотаж у ЗМІ та серед прихильників.
Джерело:інстаграм Наталі Портман
Хоч на зірку в інстаграмі підписано більше 7 мільйона користувачів, Портман рідко тішить своїми фото, тим паче, з чоловіком. Але після кількох місяців знімань в Австралії для фільму "Тор: Любов і грім", де Портман грає одну з головних ролей, пара, схоже, знайшла "віконечко" для відпочинку. Зупинилися Наталі і Бенжамен, судячи із тегу, на курорті One & Only Wolgan Valley.
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"Найрідніша людина, з якою хочеться досліджувати Блакитні гори", – романтично підписала фото Портман, де за талію обіймає свого коханого на тлі неймовірних пейзажів.
Наталі Портман і Бенжамен Мільпьє в Австралії / Фото з інстаграму Наталі Портман
Пара була одягнена у простий домашній одяг – у футболки та з кепкою на голові у чоловіка, – втім, вони виглядали неймовірно щасливими. Окрім спільних фото, зірка залишила знімок зі знаменитого національного парку, а також галявину, на якій "паслись" маленькі кенгуру.
Блакитні гори в Австралії на фото Портман / Фото з інстаграму Наталі Портман
Кенгуру на галявині в Австралії / Фото з інстаграму Наталі Портман
Що відомо про пару Портман та Мільпьє?
- Пара познайомилась на зйомках фільму "Чорний лебідь" (2010), де чоловік був хореографом-постановником. Що цікаво, за головну роль у цьому фільмі Наталі отримала Оскар, Золотий глобус і BAFTA.
- У грудні 2010 року представники пари повідомили, що Портман і Мільпьє одружились. Вже у червні 2011-го в них народився син Алеф. У 2017 році в них народилась донька Амалія.
- Вони почергово живуть у Франції, звідки чоловік, та у США, де вже багато років як оселилась Портман.
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