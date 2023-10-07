Я була щирою, – Настя Каменських вперше відреагувала на хейт щодо інтерв'ю з Машою Єфросиніною

Влітку співачка Настя Каменсьих дала інтерв'ю Маші Єфросиніній. Втім, після цього зірка нарвалася на критику. У коментарях під відео люди не повірили у щирість виконавиці.

Днями Настя Каменських вперше прокоментувала цю ситуацію. Знаменитість зізналася, що була на 1000% щирою і пишається тим інтерв'ю.

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NK вперше прокоментувала хейт щодо інтерв'ю

Артистка вважає, що люди, які засумнівались у щирості її слів, не розбираються в людях. Настя поділилася, що пишається кожним словом, яке згадала у тій розмові з Машою Єфросиніною.

Мені шкода, що люди не розбираються в людях. Давайте так — чесність ніколи не нагороджувалася. Ніколи. Це я помітила за 20 років свого досвіду. Я не на 100%, а на 1000% була щирою. Пишаюся цим інтерв'ю. Кожним словом,

– наголосила співачка.

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