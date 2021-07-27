Настя Каменських є однією з найпопулярніших і найспокусливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона часто публікує в мережі провокативні кадри, якими розбурхує уяву багатомільйонної аудиторії фанатів.

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Новий образ Насті Каменських

Днями зірка оприлюднила фото, на якому постала в дуже стриманому образі. Настя позувала на камеру в сірій обтислій футболці з закритим верхом. Волосся вона вклала рівно і забрала назад. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою нюдовою помадою на губах. Серед прикрас довершила стриманий образ вишуканими сережками.

У дописі під фото Каменських повідомила про відновлення благодійної кампанії.



Новий образ Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

Однак такий образ виконавиці сподобався далеко не всім її прихильникам. У коментарях багато користувачів мережі зазначають, що навіть не впізнали NK.

"Хто це? Не впізнаю Настю".

"Що з тобою? Жахливий вигляд".

"Ой, а хто ця тітонька?"

"Настю, тебе не впізнати".

"Старушка".

Чимало підписників Каменських подумали, що вона вагітна і вирішила їм розповісти про це. Вони вже нетерпляче чекають, коли зірка оголосить про поповнення у сім'ї.