Настя Каменських є однією з найпопулярніших і найспокусливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона часто публікує в мережі провокативні кадри, якими розбурхує уяву багатомільйонної аудиторії фанатів.
Дивіться також Настя Каменських одягнула жовту мінісукню в Туреччині: фото
Новий образ Насті Каменських
Днями зірка оприлюднила фото, на якому постала в дуже стриманому образі. Настя позувала на камеру в сірій обтислій футболці з закритим верхом. Волосся вона вклала рівно і забрала назад. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках і матовою нюдовою помадою на губах. Серед прикрас довершила стриманий образ вишуканими сережками.
У дописі під фото Каменських повідомила про відновлення благодійної кампанії.
Новий образ Насті Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських
Однак такий образ виконавиці сподобався далеко не всім її прихильникам. У коментарях багато користувачів мережі зазначають, що навіть не впізнали NK.
- "Хто це? Не впізнаю Настю".
- "Що з тобою? Жахливий вигляд".
- "Ой, а хто ця тітонька?"
- "Настю, тебе не впізнати".
- "Старушка".
Чимало підписників Каменських подумали, що вона вагітна і вирішила їм розповісти про це. Вони вже нетерпляче чекають, коли зірка оголосить про поповнення у сім'ї.