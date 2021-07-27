Настя Каменских является одной из самых популярных и соблазнительных женщин в украинском шоу-бизнесе. Она часто публикует в сети провокационные кадры, которыми будоражит воображение многомиллионной аудитории фанатов.

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Новый образ Насти Каменских

На днях звезда обнародовала фото, на котором предстала в очень сдержанном образе. Настя позировала на камеру в серой обтягивающей футболке с закрытым верхом. Волосы она уложила ровно и забрала обратно. На лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и матовой нюдовой помадой на губах. Среди украшений довершила сдержанный образ изысканными серьгами.

В заметке под фото Каменских сообщила о возобновлении благотворительной кампании.



Новый образ Насте Каменских / Фото из инстаграма Насти Каменских

Однако такой образ исполнительницы понравился далеко не всем ее поклонникам. В комментариях многие пользователи сети отмечают, что даже не узнали NK.

"Кто это? Не узнаю Настю".

"Что с тобой? Ужасный вид".

"Ой, а кто эта тетушка?"

"Настя, тебя не узнать".

"Старушка".

Немало подписчиков Каменских подумали, что она беременна и решила им рассказать об этом. Они уже нетерпеливо ждут, когда звезда объявит о пополнении в семье.