Блогерка Настя Талпа вдруге вагітна: реакція чоловіка потрапила на відео

Інстаграм-блогерка Настя Скальницька повідомила, що вагітна другою дитиною. Вона показала, як на новину відреагували найближчі.

Блогерка та учасниця шоу "Пара на мільйон" Настя Скальницька (відома раніше як Талпа) опублікувала на своїй сторінці зворушливе відео. У ньому зірка соцмереж повідомляє рідним про те, що вдруге вагітна.

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Настя Скальницька вдруге вагітна

Щасливу новину першим дізнався батько – Богдан Скальницький. Він дуже зрадів та обійняв дружину.

Замовила подарунок для свого чоловіка. Я вагітна,

– розповіла Настя.

Пізніше Настя розповіла про вагітність телефоном своїм найближчим родичам.

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Що відомо про Настю Скальницьку

Настя Скальницька – інстаграм-блогерка та флористка. Також багато хто знає її за участю у шоу "Пара на мільйон", де вона була у парі з гумористом Марком Куцеваловим.

На початку вересня Настя зіграла гучне весілля з обранцем Богданом Скальницьким. На церемонії виступали українські зірки – Антон Вельбой, Анна Трінчер, гурт "ТІК".

Настя Скальницька також виховує доньку Мілану від першого шлюбу.



Настя з донькою та чоловіком / Фото з інстаграму блогерки