Блогерка та учасниця шоу "Пара на мільйон" Настя Скальницька (відома раніше як Талпа) опублікувала на своїй сторінці зворушливе відео. У ньому зірка соцмереж повідомляє рідним про те, що вдруге вагітна.

До слова Саша Бо розповіла подробиці третіх пологів: "Надірвала собі спину"

Настя Скальницька вдруге вагітна

Щасливу новину першим дізнався батько – Богдан Скальницький. Він дуже зрадів та обійняв дружину.

Замовила подарунок для свого чоловіка. Я вагітна,

– розповіла Настя.

Пізніше Настя розповіла про вагітність телефоном своїм найближчим родичам.

Настя Скальницька стане мамою вдруге: відео

Що відомо про Настю Скальницьку

Настя Скальницька – інстаграм-блогерка та флористка. Також багато хто знає її за участю у шоу "Пара на мільйон", де вона була у парі з гумористом Марком Куцеваловим.

На початку вересня Настя зіграла гучне весілля з обранцем Богданом Скальницьким. На церемонії виступали українські зірки – Антон Вельбой, Анна Трінчер, гурт "ТІК".

Настя Скальницька також виховує доньку Мілану від першого шлюбу.



Настя з донькою та чоловіком / Фото з інстаграму блогерки