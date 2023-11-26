Блоггерша и участница шоу "Пара на миллион" Настя Скальницкая (известная ранее как Талпа) опубликовала на своей странице трогательное видео. В нем звезда соцсетей сообщает родным о том, что второй раз беременна.

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Настя Скальницкая беременна во второй раз

Счастливую новость первым узнал отец – Богдан Скальницкий. Он очень обрадовался и обнял жену.

Заказала подарок своему мужу. Я беременна,

– рассказала Настя.

Позже Настя рассказала о беременности по телефону своим ближайшим родственникам.

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Что известно о Насте Скальницкой

Настя Скальницкая – инстаграм-блогерша и флористка. Также многие знают ее с участием в шоу "Пара на миллион", где она была в паре с юмористом Марком Куцеваловым.

В начале сентября Настя сыграла громкую свадьбу с избранником Богданом Скальницким. На церемонии выступали украинские звезды – Антон Вельбой, Анна Тринчер, группа "ТИК".

Настя Скальницкая воспитывает дочь Милану от первого брака.



Настя с дочерью и мужем / Фото с инстаграма блогерши