Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) пригадав, який найдивніший подарунок отримав він своєї фанатки. Від нього співаку навіть стало огидно.

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Що найдивніше MELOVIN отримував він фанаток

Артист зізнався, що фанати не втомлюють його, бо він не дозволяє "з'їсти" всього себе.

MELOVIN також пригадав подаруков від однієї дивної шанувальниці. На його думку, ця жінка має проблеми зі здоров'ям. Виявилося, що одного разу вона подарувала йому труси.

Дарувати труси без бірки, без пакетику, без нічого – це дуже дивно. Я коли їх дістав, подивився, то було трохи огидно,

– відповів співак.

Ведучий також запитав, чи траплялися з ним курйози на сцені. Спочатку MELOVIN заперечив, але потім таки пригадав один факап. Якось під час виступу співак вибив собі зуб. Відчувши це, він розгублено побіг за лаштунки, аби оцінити ситуацію.

"Там я відколов частину зуба, вийшов на сцену і продовжив співати", – розповів він.

Співак також має цікавий пункт у своєму райдері. Він завжди просить, що у гримерці висів портрет Сальвадора Далі.

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