Флористка и блогерша Настя Скальницкая (ранее известная под фамилией бывшего мужа – Талпа) в инстаграм-сториз ответила на вопросы подписчиков.

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Настя Талпа о заработке

Поклонники поинтересовались о монетизации звезды инстаграма. Она не скрыла эту информацию и ответила, что за месяц из инстаграма получает около 2 миллионов гривен.



Настя Скальницкая о доходе и расходах / Фото с инстаграм-сториз

После бурной реакции поклонников такую информацию Настя Скальницкая рассказала, на что тратит такие деньги.

На Милашу в месяц трачу около двух тысяч долларов. Уход за собой с косметикой и волосами – две тысячи долларов, помощь родственникам – полторы тысячи долларов. Расходы на одежду по-разному, но может быть и семь тысяч долларов,

– рассказала блогерша.



Настя Скальницкая о доходе и расходах / Фото с инстаграм-сториз

Из-за критики инфлюэнсерша также добавила, что ее средства идут и на налоги государству, и на донаты, и на обеспечение ее работников.

"Все начали считать мои деньги, но забыли, что в этом месяце я уплатила 107 тысяч гривен налога стране, 250 тысяч гривен заработной платы, задонатила 20 тысяч гривен, потратила на свое продвижение и обучение около 500 тысяч гривен", – добавила Настя Скальницкая.



Настя Скальницкая о доходе и расходах / Фото с инстаграм-сториз

Настя Скальницкая вышла замуж

Блоггерша в начале сентября сыграла громкую свадьбу с избранником Богданом Скальницким. В браке выступали украинские звезды – Антон Вельбой, Анна Тринчер, группа "ТИК". Один из гостей, также блогер, подарил паре лимузин.

Многие раскритиковали празднование за пафос и такие громкие гуляния во время полномасштабного вторжения.