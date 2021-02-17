Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, поділилася романтичним роликом. Вона позувала на камеру з чоловіком Потапом і закликала всіх кохати один одного.

Настя Каменських та Потап не соромляться показувати свої почуття шанувальникам. Вони кохають один одного та щиро радіють кожній миті, яку проводять разом.

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Нове відео Насті Каменських і Потапа

Артистка позувала в обіймах свого коханого у власному заміському будинку. Настя постала перед камерою у чорній майці з мереживом та білому светрі. Кучеряве волосся забрала набік, а на обличчя не наносила косметику. Такий домашній образ вийшов дуже затишним і ніжним.

NK мило усміхалася у той час, як Потап цілував її у щічку. Видно, що артистка неймовірно щаслива перебувати в обіймах коханого чоловіка.

"Кохайте один одного", – наголосила Каменських в публікації.

У коментарях підписники виконавиці зазначають, що Настя і Потап – прекрасна пара.