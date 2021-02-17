Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, поделилась романтическим роликом. Она позировала на камеру с мужем Потапом и призвала всех любить друг друга.

Настя Каменских и Потап не стесняются показывать свои чувства поклонникам. Они любят друг друга и искренне радуются каждому мгновению, которое проводят вместе.

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Новое видео Насти Каменских и Потапа

Артистка позировала в объятиях своего возлюбленного в собственном загородном доме. Настя предстала перед камерой в черной майке с кружевом и белом свитере. Вьющиеся волосы забрала набок, а на лицо не наносила косметику. Такой домашний образ получился очень уютным и нежным.

NK мило улыбалась в то время, как Потап целовал ее в щечку. Видно, что артистка невероятно счастлива находиться в объятиях любимого мужчины.

"Любите друг друга", – подчеркнула Каменских в публикации.

В комментариях подписчики исполнительницы отмечают, что Настя и Потап – прекрасная пара.