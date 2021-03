Настя Каменських зачарувала весняним образом у білій кофті та джинсових шортах: фото

Популярна українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, зачарувала прихильників ніжним весняним образом. Знаменитість влаштувала домашню фотосесію, де позувала у білій кофті та джинсах.

Настя Каменських активно диктує тренди українським модницям. Вона часто публікує фотографії, де показує яскраві аутфіти та надихає підписниць на стильні весняні образи.

Сонячного весняного дня артистка вирішила показати свій look of the day. Вона позувала у просторій гардеробній кімнаті власного заміського будинку.

Весняний look Насті Каменських

Виконавиця одягнула короткі джинсові шорти з високою посадкою, що підкреслили її струнку талію та ноги. Такий низ вона поєднала з короткою білою кофтою з довгими рукавами.

Волосся NK вклала у фірмові кучері, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках, яким підкреслила натуральну вроду.

