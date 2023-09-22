У дуеті з відомою співачкою: Настя Каменських вперше за довгий час випустила новий трек
Джерело:Настя Каменських
Українська співачка Настя Каменських не часто радує шанувальників новими піснями. Тепер артистка представила новий трек у дуеті зі співачкою SWOIIA, яку всі пам'ятають як Ассоль.
Пісня називається "Сяйво". Співачки одразу презентували ніжний кліп до композиції.
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Каменських та SWOIIA випустили пісню "Сяйво"
Настя та SWOIIA вклали в цю пісню певний меседж. За їхнім задумом, трек має надихати та заряджати українців у цей нелегкий період.
Ми усі пам'ятаємо, що найтемніші часи – перед світанком. Зараз усі українці мріють про світанок без тривог. Всередині кожного із нас є внутрішнє сяйво… Саме тому мені прийшла ідея створити таку пісню,
– розповіла Каменських.
SWOIIA, яка раніше виступала під псевдонімом Ассоль, вважає, що артистки – споріднені душі.
NK & SWOIIA – Сяйво: дивіться відео
Режисером кліпу став креативний директор "Євробачення 2023" від України, режисер-постановник Герман Нєнов. За його словами, у співачок вийшла органічна колаборація.
Він каже, що кліп – це кольорова палітра емоційного стану кожного українця цієї осені.
Чорний – колір скорботи і туги, яку зараз відчуває в своєму серці кожен з нас. Білий – колір світла, чистоти сердець, думок кожного з нас. Помаранчевий – колір світанку, надії та віри у світле майбутнє. А срібний колір символізує сталеві незламні серця кожного з нас,
– пояснив Ненов.
Творчість Каменських та SWOIIA: останні новини
- Днями Настя Каменських випустила перший україномовний альбом. Він складається лише з чотирьох композиції – "Дівчата рулять", "Червоне вино", "Попа, як у Кім" та "Це є моя ніч".
- А співачка SWOIIA нещодавно відновила творчу діяльність після паузи. Ассоль обрала собі новий псевдонім та презентувала пісню "Сестра" – це своєрідний гімн-маніфест про сильних українок.