29-річна Катерина Гуменюк (справжнє ім’я співачки) стала популярною завдяки своїм пісням "Алые паруса" і "Моя мама". Тепер SWOIIA випустила новий трек, передає 24 Канал.

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Після паузи Ассоль оголосила, що змінила сценічне ім'я та презентувала пісню "Сестра". Це своєрідний гімн-маніфест про сильних українок.

У кліпі знялися ексвійськовослужбовиця Анастасія Матюшевська, військова бухгалтерка Яна Сергатюк, волонтерка Наталя Феночко, парамедикиня Катерина Галушка та пресофіцерка ЗСУ Маргарита Рівчаченко.

Українські жінки – це приклад того, що сила, яка ховається всередині та може бути непомітною зовні, може перемогти будь-які перешкоди… Символ стійкості, незламності та непохитної віри: наші дівчата, матері, бабусі, сестри,

– каже артистка.

SWOIIA – "Сестра": дивіться відео онлайн

Додамо, що трек від SWOIIA оцінив і репер та продюсер Потап. "Дуже красиво, щиро. Вітаю", – написав він у коментарях.

Шанувальники теж були захоплені новою піснею та підтримали зірку:

"Дуже гарно і ніжно!"

"Яка чуттєва пісня".

"Прямо в серце".

"Вітаю з прем’єрою!"

Де зараз співачка

Нагадаємо, що Катерина Гуменюк стала популярною ще маленькою дівчинкою, вона ділила дитячу сцену з Аліною Гросу, але потім на якийсь час зникла з українського шоу-бізнесу.

Подорослішавши, Ассоль знову повернулася на сцену – взяла участь у кількох популярних вокальних шоу та пробувала свої сили у Нацвідборі на "Євробачення". Згодом випустила кілька пісень.

На початку повномасштабного вторгнення Катя була в Україні. Співачка займалася волонтерством – разом із фондом PETS NEED YOU допомагала тваринам, що постраждали від війни.



Ассоль допомагала тваринам на початку війни / Фото з її інстаграму

З соцмереж артистки помітно, що Ассоль досі живе в Україні. На початку серпня вона показувала околиці Києва.

Як змінилася Ассоль

Катя Гуменюк народилася у Донецьку у родині бізнесмена та колишнього нардепа Ігоря Гуменюка. Вокалом дівчинка почала займатися у три роки. А у семирічному віці дебютувала на великій сцені під творчим ім'ям Ассоль.

Тоді маленька Катерина випустила свій перший диск "Алые паруса". Вже у 2008 році вона презентувала другий альбом "О тебе".



Співачка Ассоль в юному віці / Фото з соцмереж

Закінчивши школу у 2012 році Катя взяла перерву у музиці та поїхала вчитися до Англії. У 2016 році вона отримала диплом юриста та через рік вступила до магістратури за спеціальністю "Готельний та туристичний менеджмент".

Згодом завдяки продюсеру Дмитро Клімашенко співачка повернулася на сцену з новим репертуаром. У 2010 році відбулася презентація пісні "Я не предам".

Нагадаємо, що у 2012 році Ассоль брала участь в шоу "X-Фактор-3", отримавши чотири "так", але потім покинула проєкт. У 2016 році Катерина з'явилася у шоу "Голос країни". На проєкті Катя була підопічною Потапа, але потім потрапила до команди Івана Дорна. Проте дівчина не дійшла до фіналу.

Після "Голосу" Ассоль почала писати музику. Так, наприкінці 2019 року співачка заявила, що тепер виступатиме під новим ім'ям – katya, але пізніше вирішила знову повернутися до псевдоніма Assol.

В цей час відбулися зміни і в її особистому житті. Співачка у 2019 році вийшла заміж за бізнес-аналітика Артема Тараненка. Пишне весілля в банкет-холі Regent Hill у Києві, а її весільна сукня вартувала 26 тисяч доларів.



Ассоль зі своєм чоловіком / Фото з соцмереж

Цікаво, що у 2020 році Ассоль боролася за право представляти Україну на "Євробаченні-2020". Для Нацвідбору співачка написала пісню Save It, проте композиція не привела її до фіналу.

Ассоль – Save It: дивіться відео

Тепер дівчина знову відновила музичну кар'єру, адже випустила першу за три роки пісню "Сестра".