Настя Каменських випустила новий трек двома мовами: як реагують в мережі
Джерело:Настя Каменських
Співачка Настя Каменських випустила нову пісню. Композиція вийшла двома мовами - іспанською та українською.
Українська співачка Настя Каменських написала пісню з іспанськими музикантами з гурту Funambulista Дієго Кантеро і Тато Латторе. Вони познайомилися на благодійному концерті, присвяченому Україні.
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У Насті Каменських чергова прем'єра
Артистка випустила дві версії однієї композиції – українською "Зірка в небі" та іспанською Mama Alma. Співачка обіцяє кожне прослуховування конвертувати у кошти та жертвувати у благодійний фонд на допомогу українським дітям з особливими освітніми потребами.
По-справжньому дорогі серцю моменти хочеться пережити з коханою людиною сам на сам, відчуваючи безумовну всепоглинальну любов, яка дарує сили подолати все. Трек про кохання, яке хочеться сховати від усього світу,
– описала його Настя Каменських.
Також артистка презентувала кліп, де зробила акцент на швидкоплинності життя, яке не дає змоги насолоджуватись моментом.
Настя Каменських – "Зірка в небі": дивіться відео онлайн
Настя Каменських – Mama Alma: дивіться відео онлайн
До слова, Потап у своєму інстаграмі заявив, що ідея цих пісень належала йому. Та про це Каменських змовчала.
У мережі Настю Каменських похвалили за нову композицію. Шанувальникам сподобалась мелодійність та ідея пісні.
- "З премʼєрою. Дуже неочікувано було почути пісню на 2-х мовах! Неймовірно гарно";
- "Дуже гарна робота. Чуттєво, по-справжньому, щиро, мелодійно. Як гарно ви звучите іспанською і українською. Це ваш стиль. Не втрачайте його";
- "Настя, яке щастя знову чути від тебе іспанську мову";
- "Це так ніжно й так неперевершено";
- "Найбажаніша, найжаданіша премʼєра осені".