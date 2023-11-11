Украинская певица Настя Каменских написала песню с испанскими музыкантами из группы Funambulista Диего Кантеро и Папа Латторе. Они познакомились на благотворительном концерте, посвященном Украине.
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У Насти Каменских очередная премьера
Артистка выпустила две версии одной композиции – украинскую "Зірка в небі" и испанскую Mama Alma. Певица обещает каждое прослушивание конвертировать в средства и жертвовать в благотворительный фонд в помощь детям с особыми образовательными потребностями.
По-настоящему дорогие сердцу моменты хочется пережить с любимым человеком один на один, чувствуя безусловную всепоглощающую любовь, дающую силы преодолеть все. Трек о любви, которую хочется скрыть от всего мира,
– описала его Настя Каменских.
Также артистка презентовала клип, где сделала акцент на быстротечности жизни, которая не позволяет наслаждаться моментом.
Настя Каменских – "Зірка в небі": смотрите видео онлайн
Настя Каменских – Mama Alma: смотрите видео онлайн
К слову, Потап в своем инстаграме заявил, что идея этих песен принадлежала ему. Но об этом Каменских умолчала.
В сети Настю Каменскую похвалили за новую композицию. Поклонникам понравилась мелодичность и идея песни.
- "С премьерой. Очень неожиданно было услышать песню на 2-х языках! Невероятно красиво";
- "Очень хорошая работа. Чувственно, по-настоящему, искренне, мелодично. Как хорошо вы звучите на испанском и украинском. Это ваш стиль. Не теряйте его";
- "Настя, какое счастье снова слышно от тебя испанский язык";
- "Это так нежно и так непревзойденно";
- "Самая желанная, самая вожделенная премьера осени".