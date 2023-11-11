Українська співачка Настя Каменських написала пісню з іспанськими музикантами з гурту Funambulista Дієго Кантеро і Тато Латторе. Вони познайомилися на благодійному концерті, присвяченому Україні.

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У Насті Каменських чергова прем'єра

Артистка випустила дві версії однієї композиції – українською "Зірка в небі" та іспанською Mama Alma. Співачка обіцяє кожне прослуховування конвертувати у кошти та жертвувати у благодійний фонд на допомогу українським дітям з особливими освітніми потребами.

По-справжньому дорогі серцю моменти хочеться пережити з коханою людиною сам на сам, відчуваючи безумовну всепоглинальну любов, яка дарує сили подолати все. Трек про кохання, яке хочеться сховати від усього світу,

– описала його Настя Каменських.

Також артистка презентувала кліп, де зробила акцент на швидкоплинності життя, яке не дає змоги насолоджуватись моментом.

Настя Каменських – "Зірка в небі": дивіться відео онлайн

Настя Каменських – Mama Alma: дивіться відео онлайн

До слова, Потап у своєму інстаграмі заявив, що ідея цих пісень належала йому. Та про це Каменських змовчала.

У мережі Настю Каменських похвалили за нову композицію. Шанувальникам сподобалась мелодійність та ідея пісні.