Для ролика Настя кардинально змінила імідж. Вона з'явилась з рудим кольором волосся. Тож шанувальники в захваті не лише від треку, а й від відеороботи виконавиці.

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NK випустила нову пісню

Трек співачка написала ще до 24 лютого 2022 року, втім повномасштабне вторгнення росіян змінило плани. У пісні Настя оспівує заборонене кохання.

Ця пісня про закоханих, які дуже хочуть бути разом, але не можуть. Кожного разу, коли вони бачать одне одного, всередині починає палати шалений вогонь пристрасті. Але є багато непереборних обставин, які не дають цій парі бути разом,

– зазначила знаменитість.

У відеороботі на нову композицію Каменських постала у двох контрастних образи – один темний і інший світлий. Вони несуть глибокий сенс, представляючи складну внутрішню дилему, з якою стикається головна героїня.

Так, сюжет кліпу розгортається навколо молодої заміжньої жінки, яка опиняється у вирі пристрасного роману з чоловіком. Гра в шахи стала символом її внутрішньої боротьби з суперечливими емоціями.

NK – Tu y Yo: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фанам дуже сподобалась нова пісня виконавиця, про що вони написали у коментарях під кліпом на іспанськомовний трек.