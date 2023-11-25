Для ролика Настя кардинально сменила имидж. Она появилась с рыжим цветом волос. Так что поклонники в восторге не только от трека, но и от видеоработы исполнительницы.

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NK выпустила новую песню

Трек певица написала еще до 24 февраля 2022 года, впрочем, полномасштабное вторжение россиян изменило планы. В песне Настя воспевает запретную любовь.

Эта песня о влюбленных, которые очень хотят быть вместе, но не могут. Каждый раз, когда они видят друг друга, внутри начинает палаты безумный огонь страсти. Но есть много непреодолимых обстоятельств, которые не дают этой паре быть вместе,

– отметила знаменитость.

В видеоработе на новую композицию Каменских предстала в двух контрастных образах – один темный и другой светлый. Они несут глубокий смысл, представляя сложную внутреннюю дилемму, с которой сталкивается главная героиня.

Так, сюжет клипа разворачивается вокруг молодой замужней женщины, которая оказывается в водовороте страстного романа с мужчиной. Игра в шахматы стала символом ее внутренней борьбы с противоречивыми эмоциями.

NK – Tu y Yo: смотрите видео онлайн

Реакция сети

Фанам очень понравилась новая песня исполнительница, о чем они написали в комментариях под клипом на испанскоязычный трек.