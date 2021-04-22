Відома українська виконавиця Настя Каменських більш як 2 тижні перебуває в Мексиці на перезавантаженні та заради зйомок свого реаліті-шоу. Зірка користується нагодою й робить фото у відвертих вбраннях.
Спекотно Настя Каменських похизувалась фігурою у відвертому вбранні: сміливий кадр
Гарячі фото Насті Каменських
Знаменитість опублікувала нову серію еротичних світлин. Вона позувала перед камерою у білосніжних мінішортах та зухвалому топі з принтом на тонких бретелях з відвертим декольте, що підкреслював пишні груди артистки, які вона сексапільно випнула на камеру.
Зверху Настя Каменських накинула легку білу сорочку. Спокусливий аутфіт вона доповнила срібними сережками-камінцями та довгими золотистими ланцюжками, що звисали до талії й додавали особливої перчинки.
Зірка розпустила волосся, зачесала на один бік та вклала в нього рожеву квітку. У Мексиці Настя Каменських майже не користується косметикою й дає шкірі відпочити від макіяжу. Тому й цього разу вона похизувалась природною красою.
Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських
Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських
Реакція фанів
У коментарях захоплюються формами знаменитості:
- "Красуня";
- "Чудово";
- "Ви неймовірна";
- "Захоплююсь вами";
- "Приємне жіноче тіло".