Відома українська виконавиця Настя Каменських більш як 2 тижні перебуває в Мексиці на перезавантаженні та заради зйомок свого реаліті-шоу. Зірка користується нагодою й робить фото у відвертих вбраннях.

Спекотно Настя Каменських похизувалась фігурою у відвертому вбранні: сміливий кадр

Гарячі фото Насті Каменських

Знаменитість опублікувала нову серію еротичних світлин. Вона позувала перед камерою у білосніжних мінішортах та зухвалому топі з принтом на тонких бретелях з відвертим декольте, що підкреслював пишні груди артистки, які вона сексапільно випнула на камеру.

Зверху Настя Каменських накинула легку білу сорочку. Спокусливий аутфіт вона доповнила срібними сережками-камінцями та довгими золотистими ланцюжками, що звисали до талії й додавали особливої перчинки.

Зірка розпустила волосся, зачесала на один бік та вклала в нього рожеву квітку. У Мексиці Настя Каменських майже не користується косметикою й дає шкірі відпочити від макіяжу. Тому й цього разу вона похизувалась природною красою.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

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