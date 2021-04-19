Відома українська артистка Настя Каменських оприлюднила спекотний кадр з Тулуму у своєму блозі. Вона показала, як проходить її ранок у теплих краях.

До теми Настя Каменських показала пружні сідниці в Мексиці: еротичне фото в купальнику

Образ Насті Каменських

Знаменитість слідкує за фігурою навіть на відпочинку у Мексиці. Вона ходить на ранкові пробіжки та робить вправи. Під час чергових тренувань зранку зірка зробила нове фото на тлі пляжу й океану.

Настя Каменських постала перед камерою в темно-коричневому топі, що вдало підкреслив пишний бюст зірки. Також вона вдягнула рожеві спортивні мінішорти, що закцентували на струнких ніжках та тендітній талії. Вбрання співачка поєднала із чорними кросівками, завершивши відвертий образ.

Пишне волосся артистка зібрала у високий пучок. Вона не користувалась косметикою, тож похизувалась натуральною красою.



Настя Каменських / Фото з інстаграму Насті Каменських

У коментарях прихильники захоплюються бездоганними формами Насті Каменських: