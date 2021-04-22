Известная украинская исполнительница Настя Каменских более 2 недель находится в Мексике на перезагрузке и ради съемок своего реалити-шоу. Звезда пользуется случаем и делает фото в откровенных нарядах.
Горячо Настя Каменских похвасталась фигурой в откровенном наряде: смелый кадр
Горячие фото Насти Каменских
Знаменитость опубликовала новую серию эротических фотографий. Она позировала перед камерой в белоснежных минишортах и дерзком топе с принтом на тонких бретелях с откровенным декольте, который подчеркивал пышную грудь артистки, которую она сексапильно выпятила на камеру.
Сверху Настя Каменских накинула легкую белую рубашку. Соблазнительный аутфит она дополнила серебряными серьгами-камнями и длинными золотистыми цепочками, которые свисали до талии и добавляли особой перчинки.
Звезда распустила волосы, причесалась на одну сторону и вложила в них розовый цветок. В Мексике Настя Каменских почти не пользуется косметикой и дает коже отдохнуть от макияжа. Поэтому и на этот раз она похвасталась естественной красотой.
Настя Каменских / Фото с инстаграма Насти Каменских
Настя Каменских / Фото с инстаграма Насти Каменских
Реакция фанов
В комментариях восхищаются формами знаменитости:
- "Красотка";
- "Прекрасно";
- "Вы невероятная";
- "Восхищаюсь вами";
- "Приятное женское тело".