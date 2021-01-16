Відома українська виконавиця Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, насолоджується останніми днями відпочинку на тропічному острові. Знаменитість вирішила зняти запальне відео, на якому станцювала тверк.

Артистка разом із чоловіком, репером і продюсером Потапом відправилася у зимову відпустку. Канікули пари вже завершуються, проте NK не втрачає позитиву й отримує задоволення від кожного моменту, що проводить у райському куточку планети. На особистій сторінці в інстаграмі Настя поширила ролик, який зняла саме там.

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Настя Каменських станцювала тверк

Співачка на камеру виконала запальний танець сідницями. Вона позувала у коротких шортах, які ледь прикрили пишні сідниці. Також артистка одягнула яскравий верх від купальника, що підкреслив пишні груди. Кучеряве волосся Насті було мокрим після купання, на голову вона одягнула кепку.

Та найбільше увагу привернув запальний тверк – танець сідницями, що розбурхав уяву багатомільйонної аудиторії прихильників Каменських.

У дописі артистка дала декілька порад, як після свят повернути чудову фізичну форму. Зірка порадила розпочати з незвичайного тренування для сідниць і запропонувала обрати один із варіантів: