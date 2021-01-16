Известная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, наслаждается последними днями отдыха на тропическом острове. Знаменитость решила снять зажигательное видео, на котором станцевала тверк.

Артистка вместе с мужем, рэпером и продюсером Потапом отправилась в зимний отпуск. Каникулы пары уже завершаются, однако NK не теряет позитива и получает удовольствие от каждого момента, проводящего в райском уголке планеты. На личной странице в инстаграме Настя распространила ролик, который сняла именно там.

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Настя Каменских станцевала тверк

Певица на камеру исполнила зажигательный танец попой. Она позировала в коротких шортах, которые едва прикрыли пышные ягодицы. Также артистка надела яркий верх от купальника, который подчеркнул пышную грудь. Вьющиеся волосы Насти были мокрыми после купания, на голову она надела кепку.

Но больше всего внимание привлек зажигательный тверк – танец ягодицами, что взбудоражил воображение многомиллионной аудитории поклонников Каменских.

В заметке артистка дала несколько советов, как после праздников вернуть прекрасную физическую форму. Звезда посоветовала начать с необычной тренировки для ягодиц и предложила выбрать один из вариантов: