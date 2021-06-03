Настя Каменських розридалася на зйомках кліпу: емоційне відео

Нещодавно популярна співачка Настя Каменських випустила розкішний кліп на ліричну пісню "Красное вино". Відео вже набрало понад 4 мільйони переглядів, однак, як з'ясувалося з бекстейджу, на його зйомках артистка виплакала багато сліз.

Два тижні тому, 21 травня, відбулася гучна прем'єра пісні Насті Каменських "Красное вино", котра претендує стати головним хітом цього літа. Знаменитість часто ділиться залаштунками особистого і творчого життя з багатомільйонною аудиторією, тому показала, як створювали кліп на ліричний трек.

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Не дивно, що над ефектним відео працювала величезна команда, яка вигадала сотні деталей. Локацією для зйомок стало приміщення, залите водою. Співачці було так важко відтворювати пристрасні рухи на мокрій підлозі, що вона не стрималася і розридалася. Зірка заявила, що кліп на пісню "Красное вино" – один з найважчих за всю її кар'єру.

Неможливо в цих умовах танцювати, просто неможливо. Підбори, все мокре, я не можу навіть розвернутися. Я дуже втомилася,

– поскаржилася Настя Каменських.

"Зйомки кліпу "Красное вино" були непростими. Але я все одно отримала величезний кайф від кожного моменту! Від красивих локацій, ритму, наших емоцій, моїх образів, від роботи найкрутішою команди", – запевнила артистка в інстаграмі. Вона опублікувала нове гаряче фото у спокусливій червоній сукні з кліпу.

Додамо, що лірична пісня "Красное вино" стала головним хітом нового однойменного альбому Насті Каменських. До нього увійшли 15 неповторних треків, в які зірка вклала свої переживання та емоції.

Настя Каменських розплакалася на зйомках кліпу: дивіться відео онлайн