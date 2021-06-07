Відома українська артистка Настя Каменських у новому інтерв'ю пригадала чуттєву історію кохання батьків. Між найріднішими людьми знаменитості була доволі велика різниця у віці – 17 років.

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Настя Каменських розповіла про батьків

Співачка поділилась, що її мама Лідія познайомилась з батьком, коли їй було 25 років. Олексій Жмур тоді працював концертним директором в хорі імені Верьовки. Він побачив Лідію за лаштунками сцени й у чоловіка одразу з'явилися почуття.

Мама каже: "Він побачив мене за величезною розкішною шторою. Він на мене весь час дивився, як маніяк". І вони дуже сильно закохалися. Від дитинства я пам'ятаю постійні поцілунки, обійми,

– розповіла зірка.

Настя Каменських зауважила, що дуже рада, що мала саме таку сім'ю, адже з дитинства бачила щирі почуття батьків. Однак артистка зізналась, що між ними часто бували й скандали.

"Це як в будь-якій сім'ї. У всіх так. Я можу сказати, що у нас – італійська сім’я, дуже емоційна. Проте, крізь все їхнє життя червоною ниткою йшло кохання. І мій тато завжди казав дуже важливу річ: "Неважливо, чим ти займаєшся, але найголовніше, щоб ти відчула сонячний удар, який я відчув з твоєю мамою", – додала знаменитість.



Мама й батько Насті Каменських / Фото з інстаграму Лідії Каменських

Як виховували Каменських

Виконавиця також розповіла, що батьки приділяли велику увагу творчому шляхові донечки. Та похвалу з рідних вуст вона чула не так часто.

"Мене дуже сильно не хвалили, тому що батьки були дуже вимогливі. Я весь час ходила на якісь гуртки: хор, балет, танці... На піаніно я граю від 6 років, весь час брала участь в якихось конкурсах, вигравала їх. І взагалі повинна була бути піаністкою, але потім хор і спів перемогли. Через те, що мене мало хвалили, у мене весь час було відчуття, що я недостаралася, недоспівала, недотанцювала", – зізналася зірка.

Настя Каменських наголосила, що вже старшою поцікавилась у мами, чому батьки хвалили її так рідко. На що Лідія відповіла, що талановита дівчинка й так отримувала багато компліментів, через що подружжя побоювалось, що донька зовсім перестане займатися.

Нагадаємо, нещодавно знаменитість розповідала про смерть батька. Каменських зізналась, що Олексій Жмур помер від старості. Співачка так і не змогла зайти у залу прощання, адже хотіла запам'ятати татуся радісним і веселим.