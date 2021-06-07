Известная украинская артистка Настя Каменских в новом интервью вспомнила чувственную историю любви родителей. Между самыми родными людьми знаменитости была довольно большая разница в возрасте – 17 лет.

Советуем прочитать Позитив ответил, общается ли с экс-женой после развода

Настя Каменских рассказала о родителях

Певица поделилась, что ее мама Лидия познакомилась с отцом, когда ей было 25 лет. Алексей Жмур тогда работал концертным директором в хоре имени Верёвки. Он увидел Лидию за кулисами сцены и у мужчины сразу появились чувства.

Мама говорит: "Он увидел меня за огромной роскошной шторой. Он на меня все время смотрел, как маньяк". И они очень сильно влюбились. От детства я помню постоянные поцелуи, объятия,

– рассказала звезда.

Настя Каменских отметила, что очень рада, что имела именно такую семью, ведь с детства видела искренние чувства родителей. Однако артистка призналась, что между ними часто бывали и скандалы.

"Это как в любой семье. Я могу сказать, что у нас – итальянская семья, очень эмоциональная. Однако, сквозь всю их жизнь красной нитью шла любовь. И мой папа всегда говорил очень важную вещь: "Неважно, чем ты занимаешься, но самое главное, чтобы ты почувствовала солнечный удар, который я почувствовал с твоей мамой", – добавила знаменитость.



Мама и отец Насти Каменских / Фото из инстаграма Лидии Каменских

Как воспитывали Каменских

Исполнительница также рассказала, что родители уделяли большое внимание творческому пути дочери. Но похвалу из родных уст она слышала не так часто.

"Меня очень сильно не хвалили, потому что родители были очень требовательны. Я все время ходила на какие-то кружки: хор, балет, танцы... На пианино я играю от 6 лет, все время участвовала в каких-то конкурсах, выигрывала их. И вообще должна была быть пианисткой, но потом хор и пение победили. Из-за того, что меня мало хвалили, у меня все время было ощущение, что я недостаралась, недопела, недотанцевала", – призналась звезда.

Настя Каменских подчеркнула, что уже старшей поинтересовалась у мамы, почему родители хвалили ее так редко. На что Лидия ответила, что талантливая девочка и так получала много комплиментов, из-за чего супруги опасались, что дочка совсем перестанет заниматься.

Напомним, недавно знаменитость рассказывала о смерти отца. Каменских призналась, что Алексей Жмур умер от старости. Певица так и не смогла зайти в зал прощания, ведь хотела запомнить папочку радостным и веселым.