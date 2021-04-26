NK продовжує відновлюватися після важких життєвих подій. Зірка знімає власне реаліті-шоу, а також влаштовує фотосесії у відвертих образах.

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Сексуальний look Насті Каменських

Знаменитість позувала в одному з місць Тулуму, яке відвідала під час мандрівки. Каменських для прогулянки одягнула топ коричневого кольору, який підкреслив пишний бюст. На талії зірка зав'язала хустку з квітковим принтом. Настя постала перед камерою, оголивши одну ногу, і показала, що під таким вбранням немає трусиків. Це неабияк розбурхало уяву її понад 5-мільйонної аудиторії підписників.

Серед аксесуарів аутфіт Каменських доповнювала красива підвіска на шиї та животі, сережки, браслет і чорний капелюх. Волосся дівчина вклала у легкі кучері, а на обличчя не наносила косметику, показала натуральну вроду.

"Заплющити очі та розчинитися в моменті", – написала в публікації NK.



Настя Каменських без трусиків / Фото з інстаграму Насті Каменських

У коментарях фанати NK активно висловлюють своє захоплення та зазначають, що вона, як завжди, – неперевершена.