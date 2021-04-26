NK продолжает восстанавливаться после тяжелых жизненных событий. Звезда снимает собственное реалити-шоу, а также устраивает фотосессии в откровенных образах.

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Сексуальный look Насти Каменских

Знаменитость позировала в одном из мест Тулума, которое посетила во время путешествия. Каменских для прогулки надела топ коричневого цвета, который подчеркнул пышный бюст. На талии звезда завязала платок с цветочным принтом. Настя предстала перед камерой, обнажив одну ногу, и показала, что под таким нарядом нет трусиков. Это изрядно взбудоражило воображение ее более 5-миллионной аудитории подписчиков.

Среди аксессуаров аутфит Каменских дополняла красивая подвеска на шее и животе, серьги, браслет и черная шляпа. Волосы девушка вложила в легкие кудри, а на лицо не наносила косметику, показала натуральную красоту.

"Закрыть глаза и раствориться в моменте", – написала в публикации NK.



Настя Каменских без трусиков / Фото из инстаграма Насти Каменских

В комментариях фанаты NK активно выражают свое восхищение и отмечают, что она, как всегда, неотразима.