Настя Каменських розбурхала мережу надзвичайно відвертим фото у купальнику 18+
Сексапільна українська співачка NK відправилася в Мексику для зйомок власного реаліті-шоу "Девочки рулят". Там знаменитість не лише працює, а й демонструє спортивну фігуру в купальниках, чим провокує активні обговорення в мережі.
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Настя Каменських полюбляє оприлюднювати еротичні світлини. Одна з них викликала неабияку цікавість серед її читачів. Ба більше, артистку розкритикували через надмірну відвертість.
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Нове сексуальне фото Насті Каменських
NK позувала у готельному номері на тлі неймовірно красивого пейзажу за вікном. Співачка одягнула звабливий купальник ніжних кольорів, що складався з бюстгальтера, який ледь прикрив пишний бюст, та трусиків на зав'язки. Каменських продемонструвала спортивну фігуру та ідеальну золотисту засмагу.
Волосся виконавиця зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.
Сексуальна NK у купальнику / Фото з інстаграму Насті Каменських
Знімок вийшов дуже відвертим та провокативним. Підписники артистки активно коментують таку публікацію. Більшість із них висловлює своє невдоволення.
- "Соромлюся запитати. Для чого це фото?"
- "Занадто вже? Що ще їй залишилося показати?"
- "Жахливе фото! А чому не гола?"
- "А ще вище труси одягнути не могла?"
- "І це справді гарно?"
Та є й ті фоловери NK, які адресують їй приємні слова та зазначають, що вона, як завжди, неперевершена.
- "Красуня!"
- "Розкішна фігура!"
- "Дівчино, вам не соромно бути такою гарною?"
- "Шикарна!"
- "Богиня!"
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