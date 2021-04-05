Сексапільна українська співачка NK відправилася в Мексику для зйомок власного реаліті-шоу "Девочки рулят". Там знаменитість не лише працює, а й демонструє спортивну фігуру в купальниках, чим провокує активні обговорення в мережі.

Настя Каменських полюбляє оприлюднювати еротичні світлини. Одна з них викликала неабияку цікавість серед її читачів. Ба більше, артистку розкритикували через надмірну відвертість.

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Нове сексуальне фото Насті Каменських

NK позувала у готельному номері на тлі неймовірно красивого пейзажу за вікном. Співачка одягнула звабливий купальник ніжних кольорів, що складався з бюстгальтера, який ледь прикрив пишний бюст, та трусиків на зав'язки. Каменських продемонструвала спортивну фігуру та ідеальну золотисту засмагу.

Волосся виконавиця зібрала у недбалий пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику, хизуючись натуральною вродою.



Сексуальна NK у купальнику / Фото з інстаграму Насті Каменських

Знімок вийшов дуже відвертим та провокативним. Підписники артистки активно коментують таку публікацію. Більшість із них висловлює своє невдоволення.

"Соромлюся запитати. Для чого це фото?"

"Занадто вже? Що ще їй залишилося показати?"

"Жахливе фото! А чому не гола?"

"А ще вище труси одягнути не могла?"

"І це справді гарно?"

Та є й ті фоловери NK, які адресують їй приємні слова та зазначають, що вона, як завжди, неперевершена.