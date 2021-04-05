Настя Каменских взбудоражила сеть чрезвычайно откровенным фото в купальнике 18+
Сексапильная украинская певица NK отправилась в Мексику для съемок собственного реалити-шоу "Девочки рулят". Там знаменитость не только работает, но и демонстрирует спортивную фигуру в купальниках, чем провоцирует активные обсуждения в сети.
Источник:инстаграм Насти Каменских
Настя Каменских любит обнародовать эротические фотографии. Одна из них вызвала большой интерес среди ее читателей. Более того, артистку раскритиковали из-за чрезмерной откровенности.
Горячее Настя Каменских позировала на берегу моря в топе и мини-юбке: жаркие фото
Новое сексуальное фото Насти Каменских
NK позировала в гостиничном номере, на фоне невероятно красивого пейзажа за окном. Певица надела обольстительный купальник нежных цветов, состоявший из бюстгальтера, который едва прикрыл пышный бюст, и трусиков на завязки. Каменских продемонстрировала спортивную фигуру и идеальный золотистый загар.
Волосы исполнительница собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой.
Сексуальная NK в купальнике / Фото из инстаграма Насти Каменских
Снимок получился очень откровенным и провокационным. Подписчики артистки активно комментируют такую публикацию. Большинство из них выражает свое недовольство.
- "Стесняюсь спросить. Для чего это фото?"
- "Слишком уж? Что еще ей осталось показать?"
- "Ужасное фото! А почему не голая?"
- "А еще выше трусы одеть не могла?"
- "И это действительно красиво?"
Но есть и те фолловеры NK, которые адресуют ей теплые слова и отмечают, что она, как всегда, неотразима.
- "Красавица!"
- "Роскошная фигура!"
- "Девушка, вам не стыдно быть такой красивой?"
- "Шикарная!"
- "Богиня!"
Поделиться новостью