Сексапильная украинская певица NK отправилась в Мексику для съемок собственного реалити-шоу "Девочки рулят". Там знаменитость не только работает, но и демонстрирует спортивную фигуру в купальниках, чем провоцирует активные обсуждения в сети.

Настя Каменских любит обнародовать эротические фотографии. Одна из них вызвала большой интерес среди ее читателей. Более того, артистку раскритиковали из-за чрезмерной откровенности.

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Новое сексуальное фото Насти Каменских

NK позировала в гостиничном номере, на фоне невероятно красивого пейзажа за окном. Певица надела обольстительный купальник нежных цветов, состоявший из бюстгальтера, который едва прикрыл пышный бюст, и трусиков на завязки. Каменских продемонстрировала спортивную фигуру и идеальный золотистый загар.

Волосы исполнительница собрала в небрежный пучок сверху, а на лицо не наносила косметику, щеголяя натуральной красотой.

Сексуальная NK в купальнике / Фото из инстаграма Насти Каменских

Снимок получился очень откровенным и провокационным. Подписчики артистки активно комментируют такую публикацию. Большинство из них выражает свое недовольство.

"Стесняюсь спросить. Для чего это фото?"

"Слишком уж? Что еще ей осталось показать?"

"Ужасное фото! А почему не голая?"

"А еще выше трусы одеть не могла?"

"И это действительно красиво?"

Но есть и те фолловеры NK, которые адресуют ей теплые слова и отмечают, что она, как всегда, неотразима.