Настя Каменських різко відповіла на плітки про розлучення: "Треба Потап, подзвони йому"

Останні місяці соцмережі гудуть про розлучення Потапа та Насті Каменських. Зіркове подружжя не публікує спільних фото й не з'являється на публіці разом. Тож їм по черзі доводиться розвіювати плітки.

У п'ятницю, 7 квітня, Настя Каменських вперше після втрати голосу вийшла на сцену. Вона стала спеціальною гостею благодійного концерту "Музика війни" від порталу "Музвар". Просто на сцені в Києві співачка відповіла на чутки про розрив з Потапом і прокоментувала, де він.

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Настя Каменських відповіла на плітки про розлучення з Потапом

Ви на мене так дивитеся. Я не розлучаюся з чоловіком, у мене все добре. Так, я трішки погладшала,

– перевела тему Настя Каменських.

Однак діалог з фанами вирішила продовжити: "Скажіть, які питання вас турбують? На що відповісти". Тоді хтось з фан-зони вигукнув: "Де Потап?" Артистку це, схоже, трохи збентежило.

"Сонечко, ми ж не близнюки, щоб ходити разом. Сьогодні NK. Треба Потап? Подзвони йому, напиши йому, спитай його", – жартома, але гостро відповіла артистка.

Каменських відповіла на чутки про розлучення з Потапом / Скриншот з відео

Каменських відповіла на чутки про розлучення з Потапом / Скриншот з відео

Нагадаємо, що першим на чутки про розлучення відреагував Потап. Тиждень тому йому в особисті повідомлення написав блогер Ростислав Калацинський і попросив підтвердити чи спростувати інформацію про розлучення, яку "підхопили багато ЗМІ". Репер коротко відписав йому: "Ні, це фейк", але жодних інших пояснень не дав.