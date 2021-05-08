Настя Каменських зворушливо привітала Потапа з днем народження: чуттєві фото

Відомий український продюсер та репер Потап сьогодні, 8 травня, святкує день народження. Його з 40-річчям вже привітала дружина Настя Каменських, присвятивши коханому чуттєвий допис.

8 травня успішному українському реперові Потапу виповнилося 40 років. Зіркові друзі та близькі надсилають йому привітання зі святом. Публічно привітала артиста його кохана Настя Каменських.

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Настя Каменських привітала Потапа

На особистій сторінці знаменитість оприлюднила зворушливий допис. Вона показала багато спільних світлин з домашнього архіву. Це були кадри, які зірки робили на відпочинку в теплих краях, коли каталися на санях, або ж просто відпочивали вдома.

Вже у підписі до фото Настя Каменських чуттєво привітала коханого.

Моє кохання. Сьогодні, в місті Києві, рівно 40 років тому, народився найдобріший і найталановитіший хлопчик. Я дуже пишаюся тобою, Льошо! Ти так багато всього зробив і так багато чого досяг. Ти найкращий продюсер, геніальний автор, бізнесмен, гуморист, розкішний чоловік і коханець, і цей список нескінченний,

– поділилась співачка.

"Але найголовніше, що ти завжди був і залишаєшся справжньою людиною. І сьогодні почнеться ще один цікавий, прекрасний, чарівний, повний любові й пригод твій Новий рік. Знаючи тебе, ти увірвешся в нього як торнадо й полетиш підкорювати нові вершини! А я просто буду поруч, щоб любити, наповнювати, і підтримувати мого ведмедика", – написала Настя Каменських.

Зазначимо, що Потап раніше розповідав, що святкуватиме день народження вдома, у колі найближчих. Як подарунок він буде радий отримати щось з українського національного мистецтва.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

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