8 мая успешному украинскому рэперу Потапу исполнилось 40 лет. Звездные друзья и близкие присылают ему поздравления с праздником. Публично поздравила артиста его любимая Настя Каменских.

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Настя Каменских поздравила Потапа

На личной странице знаменитость обнародовала трогательное сообщение. Она показала много общих фотографий из домашнего архива. Это были кадры, которые звезды делали на отдыхе в теплых краях, когда катались на санях, или же просто отдыхали дома.

Уже в подписи к фото Настя Каменских чувственно поздравила любимого.

Моя любовь. Сегодня, в городе Киеве, ровно 40 лет назад, родился самый добрый и талантливый мальчик. Я очень горжусь тобой, Леша! Ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, юморист, роскошный мужчина и любовник, и этот список бесконечный,

– поделилась певица.

"Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим человеком. И сегодня начнется еще один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений твой Новый год. Зная тебя, ты ворвешься в него как торнадо и умчишь покорять новые вершины! А я просто буду рядом, чтобы любить, наполнять и поддерживать моего мишку", – написала Настя Каменских.

Отметим, что Потап ранее рассказывал, что будет праздновать день рождения дома, в кругу самых близких. В качестве подарка он будет рад получить что-то из украинского национального искусства.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

В комментариях пользователи сети присоединяются к поздравлениям Потапа с 40-летием: