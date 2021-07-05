Настя Каменських позувала в жовтому костюмі: фото яскравого літнього образу
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Популярна співачка Настя Каменських влітку багато працює. Для робочих зустрічей та виступів вона обирає яскраві вбрання. Днями зірка оприлюднила декілька фото, де позувала у яскравому костюмі жовтого кольору та з виразним макіяжем.
NK активно диктує тренди українським модницям. Для літніх аутфітів вона обирає яскравий одяг. Він не лише ефектно виглядає, а й забезпечує чудовий настрій на весь день.
Дивіться також Настя Каменських позувала у мексиканській фотосесії: фото у розкішній сукні
Яскравий look Насті Каменських
Знаменитість влаштувала фотосесію у власному заміському маєтку. NK постала перед камерою у лляному костюмі яскравого жовтого кольору. Вбрання складалося з піджака, що застібався на один ґудзик, та вкорочених штанів. Під піджак Настя не одягала спідню білизну, що додало образові сексуальності.
Волосся Каменських вклала у фірмові кучері. На обличчі вона зробила насичений макіяж у коричневих відтінках: очі нафарбувала темними тінями, а губи – помадою. Довершила look вишуканими сережками. Також увагу привертає бездоганний білий манікюр та педикюр зірки.
Настя Каменських в жовтому костюмі / Фото з інстаграму Насті Каменських
Настя Каменських в жовтому костюмі / Фото з інстаграму Насті Каменських
Інші літні образи Насті Каменських
- Зірка показала аутфіт у квітковій сукні та босоніжках на шкарпетки.
- NK похизувалася розкішною фігурою на газоні біля заміського будинку. Вона звабливо позувала у короткій сукні з квітковим принтом.
- Артистка постала перед камерою в гардеробній у коротких шкіряних шортах чорного кольору, чорному топі, поверх якого одягнула білу майку з написами та відвертими вирізами.