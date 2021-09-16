Настя Каменських позувала у ментоловій сукні: фото зі зйомок шоу "Маска"

16 вересня 2021 , 19:00
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Джерело:

інстаграм телеканалу "Україна"

Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, стала зірковим детективом другого сезону шоу "Маска". В одному з випусків глядачі побачать зірку в ментоловій сукні з мерехтливими прикрасами.

Розпочалися зйомки нового сезону загадкового гіпершоу "Маска". Зіркові судді знову приголомшуватимуть публіку яскравими образами. 

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Настя Каменських позувала за лаштунками зйомок. Для одного з випусків стилісти підібрали їй ефектне вбрання.

Яскравий look Насті Каменських

Співачка позувала на камеру в довгій сукні ментолового кольору з мерехтливим декором ручної роботи. Вбрання мало спокусливий асиметричний крій з глибоким вирізом на нозі та звабливим декольте. 

Доповненням аутфіту стали довгі блискучі сережки, які гармонійно поєдналися з прикрасами на сукні. Візажисти попрацювали й над укладкою й макіяжем артистки. Зачіска була з мокрим ефектом, повіки нафарбували блискучими сріблястими тінями, а губи – матовою помадою нюдового кольору.

Настя Каменських у бірюзовій сукні / Фото з інстаграму телеканалу "Україна"


Настя Каменських у бірюзовій сукні / Фото з інстаграму телеканалу "Україна"

Зазначимо, прем'єра 2 сезону шоу "Маска" відбудеться вже цієї осені. Творці проєкту розсекретили імена зіркових детективів – Настя Каменських, Оля Полякова, Олег Винник, Дзідзьо та Андрій Данилко. Також поступово знайомлять прихильників шоу з новими загадковими персонажами. Ведучим нового сезону стане Володимир Остапчук.
Автор: Христина Кобак