Настя Каменських повернулася в Україну: фото з заміського маєтку

Співачка Настя Каменських від лютого перебувала за кордоном. Тепер артистка повідомила, що повернулася в Україну. Вона опублікувала фото з власного саду, що розташований біля будинку під Києвом.

Настя Каменських виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді артистка з мамою та коханим відправилася на відпочинок в Іспанію. Коли почалася війна, сім'я вирішила не повертатися, допомагати Україні з-за кордону. Через це на Потапа та Каменських посипалася критика. Коханого співачки звинувачували в боягузтві, бо він відсиджувався за кордоном, поки сотні тисяч чоловіків захищають Україну на передовій.

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Настя Каменських повернулася в Україну

Каменських постійно писала, що сумує за Україною, однак не повідомляла, коли планує повернутися. Тепер вона опублікувала інтригуюче фото. NK позувала на камеру у чорному джинсовому комбінезоні та білій футболці. Кучеря волосся зібрала у пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Артистка щиро усміхалася, позуючи на зеленому газоні біля яблуні. В руці виконавиця тримала соковите яблуко.

"Найсолодшi яблука тiльки вдома", – написала NK під фото. Наразі невідомо, чи повернувся в Україну Потап. У соцмережах репер нічого не публікував і з дружиною на фото не з'являвся.



Настя Каменських вдома / Фото з інстаграму NK

Зірки, які повернулися в Україну з-за кордону