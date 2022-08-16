Настя Каменських повернулася в Україну: фото з заміського маєтку
Джерело:інстаграм Насті Каменських
Співачка Настя Каменських від лютого перебувала за кордоном. Тепер артистка повідомила, що повернулася в Україну. Вона опублікувала фото з власного саду, що розташований біля будинку під Києвом.
Настя Каменських виїхала з України ще до початку повномасштабного вторгнення. Тоді артистка з мамою та коханим відправилася на відпочинок в Іспанію. Коли почалася війна, сім'я вирішила не повертатися, допомагати Україні з-за кордону. Через це на Потапа та Каменських посипалася критика. Коханого співачки звинувачували в боягузтві, бо він відсиджувався за кордоном, поки сотні тисяч чоловіків захищають Україну на передовій.
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Настя Каменських повернулася в Україну
Каменських постійно писала, що сумує за Україною, однак не повідомляла, коли планує повернутися. Тепер вона опублікувала інтригуюче фото. NK позувала на камеру у чорному джинсовому комбінезоні та білій футболці. Кучеря волосся зібрала у пучок зверху, а на обличчя не наносила косметику. Артистка щиро усміхалася, позуючи на зеленому газоні біля яблуні. В руці виконавиця тримала соковите яблуко.
Настя Каменських вдома / Фото з інстаграму NK
Зірки, які повернулися в Україну з-за кордону
- 13 серпня в Україну повернулася Маша Єфросиніна. Діти ведучої залишилися в Європі.
- Alyona Alyona приїхала до України та засвітилась на київському вокзалі.
- Надя Дорофєєва повернулася в Україну та сфотографувалася у столичній кав'ярні: "Доброго ранку, мій Києве"
- Слава Камінська нарешті приїхала в Україну з Нідерландів. Нагадаємо, вона постійно скаржилася на життя там, а тепер повернулася до звичних світських буднів в Києві.