Я не комплексую, – Настя Каменських зізналася скільки кілограмів набрала

Українська виконавиця Настя Каменських після початку повномасштабної війни помітно погладшала. Додаткові кілограми турбують артистку, проте вона й надалі любить себе та своє тіло.

Співачка зазначила, що не комплексує через зайві кілограми й не акцентує на них увагу. Вона продовжує правильно харчуватися і займатися спортом.

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Настя Каменських висловилась про надлишкову вагу

Артистка зазначила, що не дуже задоволена зайвими кілограмами, втім, вона не хоче шкодити власному тілу. NK дала собі час на прийняття, адже знає, що саме так її тіло реагує на стрес.

Ну чесно, я сім кілограмів набрала. Це відчутно. Особливо на сцені. Але люблю себе я ще більше. Я правильно харчуюся, це не гормональний збій. Я не комплексую. Довіряю Всесвіту. Стала смачнішою. Мені хочеться прозорості, ну звісно мені дискомфортно з цією вагою. Розумію, що не хочу ґвалтувати своє тіло. Я дала собі час. Не акцентую на цьому увагу. Так моє тіло реагує і все. Мені чудово. Мені зараз не до цього,

— пояснила співачка.

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Автор Софія Хомишин