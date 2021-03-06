Настя Каменських показала українських зірок, які знімуться в її новому кліпі

Популярна українська співачка Настя Каменських у своєму новому кліпі "Девочки рулят" зняла вітчизняних зірок. До зйомок відео долучилась Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк.

Настя Каменських, відома як NK, продовжує інтригувати прихильників перед виходом її нового кліпу. Днями співачка здивувала мережу: вона повідомила, що у зйомках відеороботи візьмуть участь Даша Астаф'єва та Леся Нікітюк.

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Нові деталі кліпу Насті Каменських

Співачка презентувала вихід нової пісні "Девочки рулят" 5 березня. Однак зірка ще не випустила довгоочікуваний кліп на композицію. Раніше було відомо, що в ролику знялась відома українська блогерка Таня Парфільєва та дизайнерка Анна Завгородна.

Однак днями Настя Каменських оприлюднила новий кадр з відео. На ньому позують блогерка, дизайнерка, сама співачка, а також телеведуча Леся Нікітюк та знаменита модель Даша Астаф'єва, що неабияк здивувало мережу.

Обидві українські зірки постали в яскравих образах. Леся приміряла яскравий бузково-салатовий топ та блискучі босоніжки, а Даша – спокусливу шкіряну мінісукню з декольте та червоні рукавички.

Під фото Настя Каменських поділилась, як їй працювалось із зірками.

Леся і Даша такі різні, але обидві дуже ефектні, красиві і сильні дівчата! Тому я нереально щаслива, що таким крутим складом ми зібралися в одному кліпі, щоб надихнути всіх дівчаток бути справжніми, в гармонії з собою і навколишнім світом,

– написала артистка.

Настя Каменських – Девочки рулят: слухайте пісню онлайн