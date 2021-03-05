Знаменитий канадський співак Джастін Бібер випустив зворушливий кліп на композицію Hold On. У чуттєвому ролику він робить ризиковані речі заради своєї дівчини.

Популярний канадський виконавець Джастін Бібер вирішив потішити прихильників новим матеріалом. Він випустив зворушливий кліп на пісню Hold On.

Не пропустіть Надя Дорофєєва презентувала новий ліричний трек A tebe та анонсувала вихід альбому

Джастін Бібер презентував новий кліп

У чуттєвому ролику музикант розповідає історію кохання. Він грає хлопця, чия дівчина хвора на рак. Сам співак заради коханої робить ризиковані речі. Він грабує банк, щоб отримати кошти для лікування дівчини. Через це Джастін вимушений тікати від поліцейських на мотоциклі та ризикувати своїм життям.

Бібер не соромився демонструвати любовні почуття, тому у ролику є сцени з поцілунками. Помітно, що він готовий на все заради свого кохання. Артист прокоментував, що цією композицією він хотів показати праглення суспільства до сцілення та справедливості.

Зазначимо, що композиція Hold On увійде в майбутній альбом артиста під назвою Justice.

Дивіться відео Джастін Бібер – Hold On онлайн:

Реакція мережі на кліп Hold On

Лише за кілька годин відеоробота набрала більше мільйона переглядів та безліч коментарів. Користувачі соцмереж зізнаються, що кліп музиканта викликав у них зворушливі почуття, а тілом ходили мурахи.