У куртці Потапа: Настя Каменських показала стильний зимовий образ – фото

Співачка Настя Каменських продемонструвала яскравий зимовий образ на задньому дворі свого засніженого маєтку. Для виходу вона обрала червону куртку чоловіка Потапа.

Поки Україну продовжує засипати снігом, зірки хизуються теплими аутфітами. Поблизу розкішного будинку під Києвом Настя Каменських влаштувала зйомку в затишному образі в стилі кежуал.

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Зимовий образ Насті Каменських

Перед камерою артистка позувала в білому світшоті, наверх якого накинула пуховик насиченого червоного кольору з картатою підкладкою і капюшоном. Як з'ясувалось, це куртка репера і продюсера Потапа.

В особистому профілі в інстаграмі чоловік Насті Каменських опублікував фото в тому ж пуховику, зазначивши, що в них з дружиною один стиль на двох. "Настя Каменських – мій партнер у модному злочині", – написав музикант.

Зимовий look співачка довершила чорною кепкою з принтом. У кадрі вона виглядала фантастично. NK постала з ніжним денним макіяжем з акцентом на очі та блискучою помадою. Волосся вона вклала в легкі локони, а всі аксесуари зняла.



Настя Каменських у куртці Потапа / Фото Instagram / @kamenskux