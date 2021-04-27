Закохані не бачилися тривалий час, тому їхня зустріч була дуже солодкою. Настя та Потап безмежно сумували один за одним і були дуже раді, що нарешті змогли обійнятися.

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Ніжний ранок Насті Каменських і Потапа

Артистка у новій серії власного реаліті-шоу "Девочки рулят" показала, як починається її ранок з чоловіком. NK та Потап ніжилися в ліжку, обіймалися, цілувалися.

Кожен ранок дуже важливий. Важливо те, що ти в нього закладеш. Олексій навчив мене, що обов'язково треба ніжитися, кайфувати, дарувати один одному кохання, усмішки, добрі слова, ніжність,

– сказала Каменських.

Настя додала, що дуже скучила за коханим і подякувала подругам за те, що вони організували такий сюрприз і запросили чоловіка. Проте розставання парі далося важко. Коли Потап повертався в Україну, NK проводжала його зі сльозами на очах.

Ранок Насті Каменських і Потапа: дивіться відео онлайн