Влюбленные не виделись длительное время, поэтому их встреча была очень сладкой. Настя и Потап бесконечно скучали друг по другу и были очень рады, что наконец смогли обняться.

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Нежное утро Насти Каменских и Потапа

Артистка в новой серии собственного реалити-шоу "Девочки рулят" показала, как начинается ее утро с мужем. NK и Потап нежились в постели, обнимались, целовались.

Каждое утро очень важно. Важно то, что ты в него заложишь. Алексей научил меня, что обязательно надо нежиться, кайфовать, дарить друг другу любовь, улыбки, добрые слова, нежность,

– сказала Каменских.

Настя добавила, что очень соскучилась по любимому и поблагодарила подруг за то, что они организовали такой сюрприз и пригласили мужа. Однако расставание паре далось тяжело. Когда Потап возвращался в Украину, NK провожала его со слезами на глазах.

Утро Насти Каменских и Потапа: смотрите видео онлайн